Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 4 gün önce başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında seksen ev 40 işyeri küle dönmüştü. Yangınlardan sonra bölgeye gelen ve yağmacılık yapan 1 kişinin tutuklandığı ve 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis ve asker yangın bölgelerindeki ev ve işyerlerinin etrafında önlem aldı.

Yunanistan’ın Attika bölgesinde 5 gün önce başlayan ve hızla yayılan orman ve tarım arazileri yangınında yüzlerce hektar ormanlık alan kül olurken Atina yakınlarındaki Penteli kentinde 80 ev ve 40 işyeri yandı. Yanan alanların tahliye edilmesinin ardından bölgeye gelen gruplar yağmaya başladı.

Yanan evlere yağma

Yanan ev ve işyerlerinden yağma yapan yanan evlerden eşya çıkartırken yakalanan bir kişi tutuklandı, 10 kişi gözaltına alındı.Yağma olaylarına karşı polis ve askerlerin yanan bölgelerde devriye nöbetlerini arttırdığı belirtildi. Yanan bazı bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yangında zarar gören ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.