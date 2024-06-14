Yunanistan'da yaşayan Türklere karşı Yunanistan'ın uyguladığı olumsuz tavır ve davranışlar düzenlenen konferansta konuşuldu.İZMİR (İGFA) - Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından üçüncü ayağının düzenlediği konferans Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansa İzmir'deki Rumeli Balkan derneklerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

İlk Ankara'da Ankara Üniversitesi, ikincisi İstanbul'da İstanbul Üniversitesi ve üçüncüsü İzmir Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yunanistan'da Yaşayan Türklerin Sorunları' adlı konferansa konuşmacı olarak Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı, Rodos İstanköy Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı ve Hasan Küçük Batı Trakya Dayanışma Derneği Genel Başkanı katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı konuşmasında, "Rodos İstanköy'den Türkiye'ye taşınan Türklerin orada kalan malları için Yunanistan tarafından vatandaşlık talepleri olumsuz sonuçlanıyor. Batı Trakya'da, Rodos, İstanköy ve diğer yerlerde Türklere Kültürel soykırım uygulanıyor oradaki kültürü yok ediliyor. Okulları kapatıyorsunuz. Müftülük yok, ortadan kaldırıldı, Yunan Müslümansınız diyorlar Türk olduğumuzu kabul etmiyorlar. Kültürel miras şu açıdan önemli camiler var, çeşmeler var ve bunları ortadan kaldırdıkları zaman da sizin burada hiçbir şeyiniz yok burada siz de yoksunuz. Bugün Rodos'ta bir camide ibadet yapılıyor İbrahim Paşa Camisi'nde. Diğer camiler ya yıkıldı ya da yıkılmaya terk edildi. Yunanlar başka bir şey daha yapıyorlar bizlere ait olan binaların bakım onarımını yapmıyorlar yıkılmaya terk ediyorlar. Bakın Süleymaniye Camisi'nde ki Osmanlı desenlerini değiştirdiler Bizans desenleri yaptılar. İstanköy'de de böyle yapıyorlar. Sivil toplum örgütleri olarak bizler dış işlerimizi zorlamalıyız istişafi görüşmeler de bizlerin sorunlarını Yunanistana anlatmalarını sağlamalıyız" dedi.

Hasan Küçük Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı da şöyle konuştu:

"Azınlık haklarına yönelik Yunanistan’ın olumsuz tavrı sertleşerek devam ediyor. Yunan hükümetlerinin ısrarla devam ettirdikleri milli kimliğimizi inkar etme politikalarıyla Batı Trakya Türk Azınlığını Yunanistan’dan koparmak için elinden geleni yapıyorlar. Unutulmamalıdır ki Batı Trakya'daki Türk Azınlık Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir.

Batı Trakya'daki azınlık Türk tür ve Türk olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Katılımcılara ve paydaşımız Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ProfDr Mustafa Kaymakçıya teşekkür ederim."