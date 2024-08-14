Yunanistan'da yemeklerden sonra sakızlı su ikram edilmesi, pek çok kişi için merak uyandırıcı bir gelenektir. Sakız Adası’nın ünlü damla sakızından yapılan bu su, mideyi rahatlatıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle Yunan mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Yunan adaları, çok yönlü gıda ve bitkisel ürünlerle dolu olup, Sakız Adası da bunların en özellerinden birine ev sahipliği yapar: sakız. Ege Denizi'nde, Türkiye'nin karşısında yer alan bu ada, sakız ağaçları ve bu ağaçlardan elde edilen damla sakızıyla ünlenmiştir. Ada, aynı zamanda Orta Çağ köyleri ve 11. yüzyıldan kalma Nea Moni Manastırı gibi turistik cazibe merkezleriyle bilinir.

Mideyi rahatlatıyor

Sakızlı su, adını aldığı Sakız Adası’nın sunduğu bu eşsiz ürünlerden biridir. Yunanistan’da her yemekten sonra sakızlı su sunulmasa da, geleneksel olarak yemek sonrası mideyi rahatlatma ve sindirimi kolaylaştırma amaçlı ikram edilir. Özellikle kahvenin yanında sunulan sakızlı su, hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilinir. Yunan sofralarında sakızlı suyun tadına vardığınızda, bu geleneğin büyüsüne kapılacak ve tekrar deneyimlemek isteyeceksiniz.