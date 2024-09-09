Yunanistan, popüler tatil adalarındaki aşırı turist yoğunluğuna karşı önlemler alıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, yaz sezonunda Santorini ve Mikonos’a gelen kruvaziyer gemilerine 20 euroluk bir vergi uygulanacağını açıkladı. Bu adımlar, aşırı turizmin yarattığı sorunları hafifletmeye yönelik bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Aşırı turizme karşı vergi önlemi

Başbakan Miçotakis, ülkenin genelinde aşırı turizm sorunu yaşanmadığını ancak Santorini ve Mikonos gibi bazı popüler destinasyonlarda yoğunluk nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bu kapsamda, yaz aylarında kruvaziyer gemileriyle adalara gelen turistlerden 20 euro vergi alınacak. Miçotakis, bu gelirlerin bir kısmının yerel toplulukların altyapı projelerine yatırılacağını da duyurdu.

Çevresel ve altyapısal düzenlemeler

Yunan hükümeti, kruvaziyer gemi taşımacılığında düzenlemeler yaparak aynı anda adalarda bulunan gemi sayısını sınırlamayı planlıyor. Ayrıca, çevre koruma ve su sıkıntısı gibi sorunlarla başa çıkmak için çeşitli kurallar getirileceği belirtiliyor. Santorini ve Mikonos gibi yüksek turist yoğunluğuna sahip bölgelerde, çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.

Kısa dönem kiralamalar üzerine yeni vergi düzenlemeleri

Miçotakis, Yunanistan genelinde kısa dönemli kiralamalara uygulanan vergilerin artırılacağını ve Atina'nın merkezinde bu tür kiralamalara yeni ruhsat verilmesinin yasaklanacağını açıkladı. Bu önlemler, şehirdeki konut stokunu artırmak ve daimi ikamet edenlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla alınıyor.

Yunanistan’ın turizm gelirleri

Yunanistan’ın 2023 yılında yaklaşık 31 milyon turist tarafından ziyaret edilmesiyle elde ettiği turizm geliri yaklaşık 20 milyar euro olarak gerçekleşti. Ancak, bu yüksek turist sayısı, bazı bölgelerde aşırı yoğunluk ve çevresel sorunlara yol açtı.