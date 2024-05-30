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Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.

"Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatılması talebinde bulunulmuştu.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından Mart 2023'te hazırlanan iddianamede azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü.

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.

Derneğin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Rodop Başsavcılığı tarafından, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğimizin aleyhine başlatılan kapatma davasının kararı açıklanmıştır. Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen davanın neticesinde Derneğimizin mahkemece kapatılması karara bağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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