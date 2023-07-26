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Karaburun açıklarında da Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.