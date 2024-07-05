Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17’si çocuk, 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz’da saat 13.30'da, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ‘KB-119’ Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

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Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17'si çocuk, 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA