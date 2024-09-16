Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan tarafından geri itilen 31 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında geri itilerek denizde bırakılan göçmenler, kendi imkanlarıyla Kuşadası’nın Milli Park kıyılarına ulaştı.

Operasyonun detayları

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Milli Park kıyısında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Hızla harekete geçen Jandarma Asayiş Komando ve Asayiş Timleri, bölgede yaptıkları arama ve araştırma sonucunda 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Yapılan detaylı araştırmada, yakalanan göçmenlerin Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından geri itilerek denize bırakıldığı ve kendi çabalarıyla Aydın kıyılarına ulaştıkları belirlendi. Yakalanan göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.