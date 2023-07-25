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İlçede karadan ulaşımı olmayan Leventler Koyu'ndan yardım talebinde bulunan 16 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik gemisiyle kurtarıldı.

Foça ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.