Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı, hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan operasyonlarda, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına zorla geri itilen lastik botlardaki toplam 46 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Göçmenler sevk edildi

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarının ardından, göçmenler gerekli işlemler için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.