Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve kooperatifleşme stratejileriyle Yunt Dağı bölgesindeki süt üreticilerine önemli destek sağlıyor. Başkan Ferdi Zeyrek’in seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getiren Büyükşehir, üreticilere yönelik projeleri hızla hayata geçiriyor.

Tek Dam Projesi ile süt üreticilerine yeni bir yön

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları çerçevesinde, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve heyeti Yunt Dağı bölgesindeki süt üreticileriyle bir araya geldi. Toplantıya ayrıca belediye yetkilileri de katılarak, Tek Dam Projesi kapsamında kurulması planlanan modern üretim tesislerinin detaylarını ele aldılar. Bu projeyle, bölgede süt üreticilerinin daha verimli ve düşük maliyetle üretim yapması amaçlanıyor.

“Birlik olun, maliyetler azalsın, gelir artık”

Üreticilere birlik olmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Tek Dam Projesi'nin sağladığı avantajları anlattı. Kurucu, “Birlik olun. Siz üretin, Büyükşehir olarak biz destek verelim. İş yükünüz ve maliyetleriniz azalsın, geliriniz artsın” diyerek üreticilerin işbirliği yapmalarının sektördeki verimliliği artıracağını belirtti. Proje kapsamında, otomatik sağım makineleri, süt soğutma tankları, güneş panelleri ile ucuz enerji, ucuz yem temini gibi birçok modern tesisin kurulması planlanıyor.

Modern tesislerle üretim artacak, ürün kalitesi yükselecek

Tek Dam Projesi ile hayata geçirilecek otomatik sağım, süt soğutma ve gübre depolama merkezlerinin üreticilere büyük avantajlar sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Kurucu, "Bu tür işletmelerle gıda sağlığına da katkı sağlanır. Ürün kalitesi ve üretim miktarı yeterli olursa, Yunt Dağı bölgesinde peynir ve yoğurt gibi ürünler üretilebilir. Belediyenin marketleri ve Halk Mandıra gibi yerlerde de bu üretimler değerlendirilebilir" dedi.