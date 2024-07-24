Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı mahallelerinde yaşayan çocuklar ve gençler için düzenlenen Yaz Spor Okulu yüzme kursları heyecanla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteklediği kurslar, ilçedeki iki havuzda gerçekleştiriliyor.

Çocuklar, sıcak hava şartlarında serinleme fırsatı bulurken, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme ve nefes tekniklerini öğreniyor. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Muradiye Sosyal Tesisleri'nde kursları ziyaret ederek çocukların yüzme sevincini paylaştı. Başkan Kanik, "Amacımız tüm evlatlarımızı güzel yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Onlara eğitimde olduğu gibi sporda da fırsat eşitliğini sunan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a teşekkür ediyoruz. Bu yaz Yuntdağı’nda her çocuğu sporla buluşturacağız" dedi. Kurslar hafta içi planlı çalışmalarla devam edecek.