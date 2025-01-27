Galatasaray, ara transfer döneminde iki önemli oyuncusu için gelen tekliflere kapılarını kapattı. Borussia Dortmund’un Yunus Akgün’e ilgisi ve West Ham United’ın Barış Alper Yılmaz’ı takip etmesiyle ilgili iddialara rağmen sarı-kırmızılı ekip, her iki futbolcusunu da sezon sonuna kadar tutma kararı aldı.

Fanatik gazetesine göre, Borussia Dortmund’un Yunus Akgün için ciddi bir ilgisi bulunurken, Barış Alper Yılmaz’a ise West Ham United talip olmuştu. Ancak, Galatasaray yönetimi her iki futbolcusunun satışına sıcak bakmıyor ve teklifleri geri çevirdi.

Sezon sonu planı yapılıyor

Galatasaray yönetimi, her iki oyuncuyu da göndermeyi düşünmüyor. Bunun yerine, sezon sonunu işaret ederek, oyuncuların gelecekleriyle ilgili kararları yaz döneminde almayı planlıyor.

Yunus Akgün için yeni sözleşme hedefi

Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray, sezon bitmeden 24 yaşındaki futbolcusuyla yeni bir kontrat imzalamayı hedefliyor. Ayrıca, Akgün’ün maaşında da önemli bir artış yapmayı planlıyor.

Barış ve Yunus'un performansı

Barış Alper Yılmaz, bu sezon 30 maçta 11 gol ve 1 asistlik başarılı bir performans sergilerken, Yunus Akgün ise 29 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı. Her iki oyuncu da Galatasaray’ın en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.