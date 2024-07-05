İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün Bakü temsilciliği tarafından "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" düzenlendi.



Enstitüden yapılan açıklamaya göre, "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" ile Azerbaycan'a ve Türk Dünyası'na genç kalemler kazandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Selçuk Karakılıç, on hafta devam eden ve Azerbaycanlılardan yoğun ilgi gören "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi"nin yazmaya hevesli yazar adayları bir araya getirdiğini belirtti.

Karakılıç, "Biz kelimelerle düşünür, konuşur ve yazarız. Bu büyük fetihten sonra meseleleri yorumlayabilir, başkalarının göremediğini görebilir ve yazabiliriz. Aslında yazar, herkesin gördüğünü derinlikli bir analizle yorumlayabildiği için eser verebilendir. Biz, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile yeni yazarlar keşfetmek ve hem Azerbaycan'a hem de Türk Dünyası'na genç kalemler kazandırmak istedik." ifadelerini kullandı.

- "Eğitimlerin Yunus Emre Enstitüsü tarafından desteklenmesinden memnunum"

Yaratıcı Yazarlık Atölyesinin Eğitmeni Dr. Ramil Ehmed, atölyenin dünya genelinde oldukça yaygın bir etkinlik olmasına rağmen Bakü'de ilk defa yapıldığına dikkati çekti.

Ehmed, bu eğitimlerin Yunus Emre Enstitüsü tarafından desteklenmesinden memnun olduklarını belirterek, bu işbirliği sayesinde yakın gelecekte önemli ve kalıcı sonuçlar elde edeceklerini düşündüklerini aktardı.​​​​​​​

Atölyeye katılan kursiyerlerden Aybeniz Memmedova da Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nin kendileri için yeni bir ufuk açtığını ifade etti.

Psikolog Murad Akifsoy ise "Teknik meseleleri bilmediğim için endişeliydim. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ne devam ettikçe yazmanın bana göre olduğunu anladım. Yazdığım hikayenin ortaya çıkma nedeninin de Yaratıcı Yazarlık Atölyesi olduğunu düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.



