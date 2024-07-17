İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk ve Meksika müziklerini bir araya getiren konser düzenledi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü Meksika şubesi tarafından gerçekleştirilen konserle Türk ve Meksika müzikleri bir araya getirildi. Konsere, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Libya'nın Meksika Büyükelçisi Sana El Mansouri, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Zahide Karaca Çoban, TİKA Meksika Program Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Meksika Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Salih Gültekin, Meksikalı müzikseverler ve davetlilerle birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı.

Meksika Milli Konservatuvarı Silvestre Revueltas Oditoryumunda gerçekleştirilen programda Türk Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları'nın Türk ve Meksikalı bestecilerin eserlerini icra ettiği parçalara Meksikalı Piyanist Alfredo Isaac Aguilar piyanosuyla eşlik etti.

Türk bestekarların hayatlarından kesitlerin de anlatıldığı programda Meksikalı Piyanist Alfredo Aguilar, Türkiye'den ünlü bir piyanistin eserini solo icra etti.

İlk Türk valsi Yine Bir Gülnihal'den Aşık Veysel'in Güzelliğin On Par'etmez'e Fazıl Say'ın Kumru'sundan Göksel Baktagir'in Nihavend Longa adlı eserine kadar çok sayıda seçkin parçanın çalındığı gecenin son sürprizi ise meşhur Meksika şarkısı Cielito Lindo oldu. Konsere yoğun ilgi gösteren Meksikalılar, Cielito Lindo şarkısına eşlik etti.



Meksikalı seyirciler, konserin sonunda Lelya Bayramoğulları ile hatıra fotoğrafı çekildi. Program, Türk Hava Yolları ile Latin Amerika'da faaliyet gösteren Türk firması Mega Travel sponsorluğunda gerçekleştirildi.