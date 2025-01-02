Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Suriye'deki savaş bölgesinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden sahte faturalarla haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş'in Almanya'ya kaçtığı ileri sürüldü.

Soruşturmanın ardında ne var?

Soruşturma, Yunus Emre Enstitüsü'nün mali işlemleriyle ilgili şüphelerin ortaya çıkması üzerine başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, şüphelilerin sahte fatura düzenleyerek, kurumu zarara uğratmak suretiyle haksız kazanç sağladıklarını belirledi. Soruşturma, "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "Zimmet", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler ve operasyon

Başlatılan operasyon sonucu, Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile diğer eski yönetici ve çalışanlar gözaltına alındı. Şeref Ateş’in evde bulunamadığı, Almanya'ya kaçtığı iddia edildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda birçok belge ve dijital materyale el konulurken, şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yunus Emre Enstitüsü'nden açıklama

Yunus Emre Enstitüsü, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, mali işlemlerle ilgili şüpheler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Bu süreçte, eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş ve diğer ilgili personel görevden alındı. Teftiş sürecinin ardından, elde edilen bulgularla birlikte, 23 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu.