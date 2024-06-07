İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Afrika'daki temsilciliklerinde Afrikalı kadın ve çocuklara yönelik proje ve faaliyetleri hayata geçirmeye devam ediyor.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, enstitünün Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan temsilciliği, Türkiye’nin kültürel değerlerini tanıtarak Senegalli kadın ve çocukların hayatında iz bırakacak projeler yürütüyor.

Dakar YEE ve Columbin Derneği arasındaki işbirliğiyle, engelli ve down sendromlu çocuklara çömlek sanatını öğretilerek meslek edinmelerini sağlanıyor.



Bu kapsamda düzenlenen sanat atölyeleri, çocukların ve derneğin gelir elde etmesine katkıda bulunuyor.

YEE, Senegalli kadın girişimcilere destek olmak amacıyla gastrodiplomasi faaliyetleri düzenliyor. Senegalli bir kadın girişimcinin işlettiği, tamamen kadın çalışanlardan oluşan fırında, Türk mutfağından simit ve poğaça yapımı öğretilirken kadınlara ek gelir sağlanıyor.

Dakar YEE’nin "Müzik Okulu Projesi" kapsamında Senegal'in ilk ve tek kadın orkestrası Jigeen Ni ile işbirliği yapıldı. Projede, kadınlara yönelik nota ve teorik dersleri ile uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

Dakar YEE ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen Dakar Moda Haftası'nda, Türk kumaşlarından yapılan kıyafetler ve tablolar açık artırma ile satıldı. Elde edilen gelir, sokak çocuklarının okullaşmasına destek sağlayan bir derneğe bağışlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, enstitünün Senegal'de düzenlediği etkinliklerde hem Türk dilinin öğretildiğini hem de Türk kültürünün tanıtıldığını belirterek, "Kadınları ve çocukları desteklediğimiz, Senegallilerle kalıcı bağlar kurduğumuz projeler de bizim için çok önemli. Gelecek dönemde de özellikle Senegalli kadınların istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

