Komedi dünyasının sevilen ismi Yunus Emre Gündüz, 26 Eylül 2024 Perşembe akşamı İzmir'de sahne alıyor. “Varınca Ara” isimli stand-up gösterisiyle izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat eden Gündüz, 6:45 KK İzmir’de saat 21:00’de sevenleriyle buluşacak.

Kendine has tarzıyla dikkat çeken komedyen, gündelik hayatın içinden ilginç hikayeler ve esprilerle sahneyi renklendirecek. İzleyicilerine sıcak ve samimi bir atmosfer sunan Gündüz, mizahın dozunu artırarak kahkaha tufanı yaratmaya hazırlanıyor.

Gündüz’ün daha önceki gösterileri büyük ilgi görmüş ve sosyal medyada da yoğun bir şekilde paylaşılmıştı. İzmir’de sahne alacak olan “Varınca Ara” gösterisi de aynı etkiyi yaratmaya aday.