Daha önce Yunus Emre tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Karadere, şimdi de hırsızlık imasında bulundu ve sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu.

Karadere, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Yunus Emre'nin adada yaptığı her pisliği açıklayacağını belirterek, "Senin adada yaptığın her pisliğini A'dan Z'ye çarşaf çarşaf anlatmazsam insan değilim pis hırsız," dedi. Bu suçlamalara karşı sessiz kalmayan Yunus Emre ise, "Benden dayak yemeye çalışıyorsun," diyerek karşılık verdi.

Sosyal Medyada Karşılıklı Sert Sözler

Nagihan Karadere, Survivor All Star'dan elendikten sonra yaptığı açıklamalarda Yunus Emre'nin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Ancak bu seferki iddiaları daha da ileri giderek, Yunus Emre'yi hırsızlıkla suçladı. Yunus Emre'nin evliliği ve eşinin hamileliği hakkında da yorumlarda bulunan Karadere, "Daha önce eşine şiddet uygulamış bir canlı şimdi de bana karşı kadına şiddeti devam ettiriyor," ifadelerini kullandı.

Yunus Emre ise bu suçlamaları Instagram hesabı üzerinden yalanladı ve Nagihan'a yönelik ağır ithamlarda bulundu. "Survivor'dan beri benden dayak yemeye çalışıyorsun sen ne değişik bir manyaksın. Git kestir söz döveceğim lan seni," dedi.

Nagihan Karadere'den Sert Tepki

Nagihan Karadere, Yunus Emre'nin açıklamalarına Twitter'dan peş peşe paylaşımlarla yanıt verdi. Karadere, "Tiniyetsiz müptezel boş yapmasın hele onun kendi karısı için bile şüphe duyan aciz bir varlık o! Kendi karısının bile hamileliğinden şüphe duyduğunu ve nice nice konuları bir açarsam insan içine çıkamaz DNA der susarım!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Karadere ayrıca, Yunus Emre'nin adada yaptıklarıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağını belirterek, "Senin adada yaptığın her pisliğini A'dan Z'ye çarşaf çarşaf anlatmazsam insan değilim pis hırsız!" dedi.

Hukuki Adımlar Atılıyor

Yunus Emre, Nagihan Karadere'nin iddialarına yanıt vermekle kalmayıp, yasal yollara başvuracağını açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nagihan denen şizofreni hastası, iğrenç yaratık yargı karşısında hesap verecek. Ben onunla dans edecek değilim, hakimlerimize yapsın şovunu," dedi.