Kamu Sendikaları Platformu adına açıklama yapan Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, "ILO, patronların, işverenlerin, güç erklerinin, para sahiplerinin ILO'su mudur? ILO, sermayenin, koltukların, sarı sendikaların ILO'su mudur? İşçilere, kamu emekçilerine darbe yapılırken işçilerin toprağı, işçilerin evi böyle sessiz kalır mı? ILO'ya sesleniyoruz; kapılarını işçilere ve memurlara samimiyetle aç ve görüşlerini beyan et" dedi.

Kamu Sendikaları Platformu, Ankara'daki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) önünde basın açıklaması yaptı. Ülkede kamu sendikacılığının 1965 yılında hayata geçmiş olmasına rağmen geçen 59 yıl boyunca özgür ve demokratik bir sendikacılığın tesis edilemediğini belirten Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Son üç yılda yaşanan antidemokratik müdahaleler ve özgür sendikalaşmaya yapılan darbeler ile adeta kamu sendikacılığı tasfiye edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

Şimşek, 2022'de sendikalara getirilen yüzde bir baraj uygulamasına yönelik maddenin Danıştay tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"2023'te getirilen yüzde iki barajı da Anayasa Mahkemesi tarafından, anayasamıza ve uluslararası hukuka aykırı bulunmuştur. İşte bugün 2024 yılında, hukuka, adeta adaba uymayan bu uygulama tekrar meclisten geçirilmeye, kanunlaştırılmaya çalışılmaktadır. Peki nedir bu yüzde bir barajı? Hizmet kolundaki sendikalı memurların yüzde birlik kesimi ve üzerinde örgütlenen sendikaların üyelerine ayda 641 lira; yüzde bir ve altında örgütlenen sendika üyelerine ise ayda 226 lira toplu sözleşme ikramiyesi adı altında rüşvet verilmesidir. Yeni kurulan ve yüzde birin altında kalan sendikaların üyelerini cezalandırma var. Sendikalaşması yasak olan askeri, polisi, yargı mensuplarını cezalandırma var. Sendika üyesi olmak istemeyen memuru cezalandırma var."