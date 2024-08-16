Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa'nın Turgutlu, Gördes, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde görev yapan belediye başkanlarına ziyaretlerde bulundu. Başkan Balaban, bu ziyaretlerde ilçelerdeki projeler ve gelecek döneme dair hedefler hakkında bilgi aldı.

İlçe belediye başkanları ile proje değerlendirmeleri

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ziyaretleri kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile bir araya geldi. Ziyaretlerde, ilçe belediyelerinin yürüttüğü projeler masaya yatırıldı ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Başkan Balaban'a ziyaretlerinde Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen de eşlik etti.

Gelecek dönem hedefleri

Ziyaretlerde, her bir ilçe belediye başkanı, kendi ilçelerinde hayata geçirilen projeler ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve bu projeler için ihtiyaç duyulan işbirlikleri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Balaban, her ilçenin kendine özgü dinamikleri olduğunu belirterek, belediyeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Parti ilçe başkanlıklarına ziyaret

Belediye ziyaretlerinin ardından Başkan Balaban ve beraberindekiler, Turgutlu, Gördes, Köprübaşı, Demirci ve Selendi ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Bu ziyaretlerde partililerle bir araya gelinerek, yerel yönetim çalışmaları ve gelecek seçimlere dair stratejiler konuşuldu.