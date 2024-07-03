Yunusemre Belediye Meclisi, Başkan Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı toplantısında çeşitli gündem maddelerini görüşerek önemli kararlar aldı. Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yunusemre Belediyesi'nin kurucu meclis üyelerinden biri olan Mehmet Güzgülü'nün anısına da yer verildi.

Mehmet Güzgülü'nün Anısına Saygı

Yunusemre Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında Mehmet Güzgülü'nü anarak başladı. Başkan Semih Balaban, Güzgülü'nün Manisa için önemli bir figür olduğunu belirterek, onun adının yaşatılması gerektiğini vurguladı. Başkan Balaban, "Mehmet Güzgülü, Manisa'nın sevilen isimlerindendi. Kendisi saygıdeğer bir siyasetçi ve Manisa'yı seven bir insandı. İsminin unutulmaması ve yaşatılması için üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

Toplantıda ayrıca, Yunusemre Belediyesi'ne ait olan halk ekmek satış noktalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi de gündemdeydi. CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, halk ekmek satışının Yunusemre tarafından devam edeceğini ancak büyükşehirin devralacağı güne kadar süreçte iş birliği yapacaklarını belirtti. Bu madde meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.