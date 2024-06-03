Bunlar da ilginizi çekebilir

Gösterinin sonunda, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, miniklerin aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

GÜNCELLEME - Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş'ın yanı sıra öğrenciler ve veliler de katıldı. Minik öğrenciler, halk oyunları ve dans gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

Yunusemre Belediyesi ’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yıl sonu gösterisinde, Muradiye, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören 175 minik öğrenci sahne aldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.