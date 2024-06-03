Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yıl sonu gösterisinde, Muradiye, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören 175 minik öğrenci sahne aldı.
Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş'ın yanı sıra öğrenciler ve veliler de katıldı. Minik öğrenciler, halk oyunları ve dans gösterileriyle izleyenleri büyüledi.
Gösterinin sonunda, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, miniklerin aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
Editör: Kardelen Başol