Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağyolu Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamayı sürdüren belediye, bu kapsamda mahallede gerekli noktalarda parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, parke taşı döşeme çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Başkan Balaban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz Yunusemreli vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzurudur. Halkımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Bağyolu Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Önceliğimiz, Yunusemre’de yaşayan 270 bin vatandaşımızın memnuniyetidir. Ekiplerimiz bu çalışmaları belirli bir program dahilinde ilçemiz genelinde sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediyesi’nin bu çalışması, ilçede sosyal hizmetlerin ve altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.