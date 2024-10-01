Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir hizmet sunuyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kişisel hijyen ve banyo hizmeti sağlıyor. Bu hizmetle, bakıma muhtaç bireylerin temizliği ve bakımı profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, bu hizmetten yararlanmak için Yunusemre Belediyesi’nin 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak talepte bulunabiliyor. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a ve ekibe teşekkür etti. Belediyenin bu çalışması, özellikle evde bakım hizmetlerine erişimde zorluk çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.