Sürdürülebilir enerji ile ekonomik kazanç

Santral, 8 bin 624 polikristal panel kullanarak enerji üretecek. Ayrıca, Türkiye’de ilk kez 20 milyon TL Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti sağlandı. GES, belediyenin tükettiği elektriği ücretsiz sağlarken, aylık 2,5 milyon TL kazanç elde edilmesi hedefleniyor.

Başkan Balaban: "Sürdürülebilir bir dünya için adım atıyoruz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Bu proje ile hem enerji maliyetlerimizi düşüreceğiz hem de çevre dostu bir enerji üreteceğiz. Karaahmetli Güneş Enerji Santrali, ilçemiz ve bütçemiz için büyük bir fırsat olacak" dedi.

Yunusemre, yenilenebilir enerji alanındaki bu adımıyla sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir katkı sağlıyor.