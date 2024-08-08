Yunusemre Belediyespor, yaz spor okulları voleybol kurslarında yeni yetenekler keşfetmeye devam ediyor. Kulüp, yaz dönemi kurslarından seçtiği 7 sporcuyu elit performans gruplarına dahil ederek altyapısında önemli bir güçlenme sağladı.

Yunusemre Belediyespor’un Mavi-Beyazlı renklerini taşıyan voleybol branşı, ikinci dönem kurslarının sonuna yaklaşırken, spor okullarından altyapısına dahil edilen yetenekler şunlar: Elif Mermerli (2008), Nurcan Sağlam (2008), Büşra Şengel (2011), Yağmur Açıkbaş (2011), Zeynep Oruçoğlu (2014), Emine Sude Kaptan (2014) ve Ayşegül Soylu (2015). Bu sporcular, gösterdikleri yüksek performans ve yetenekleriyle dikkat çekti ve elit yarışmacı gruplarına dahil edilerek kulübün geleceğine büyük bir katkı sağladı.

Altyapıya seçilmenin mutluluğunu yaşayan sporcular, elit gruplarda da başarılı olmak ve gelecekte milli voleybolcu olmayı hayal ettiklerini belirtti. Yunusemre Belediyespor, yeni sporcularıyla altyapısını güçlendirirken, yaz spor okulu kurslarının eylül ayına kadar devam edeceğini duyurdu.

14 branşta açılan yaz spor okulu kursları, uzman antrenörler eşliğinde büyük ilgi görüyor. Kurslarda yetenekleri öne çıkan çocuk ve gençlerin kulüp altyapısına kazandırılması, Yunusemre Belediyespor'un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.