Sınavda gösterdikleri performansla bir üst kuşağa terfi eden minik sporcular, sevinci antrenörleri ve yöneticileriyle paylaştı.

Yunusemre Belediyespor'un düzenlediği sınavda yer alan antrenörler Süleyman Başar, Serap Aydeniz, Eren Şerifler, Tuğrul Yağdıran, Abdulkadir Sağlam ve Furkan Zeybek'in yönettiği sınavda sporcular, gösterdikleri performansla alkışları üzerlerine topladı. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Başkanvekili İsmail Aydın ve Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can'ın da izlediği sınavda sporcular, sınav komisyonunun sorularını doğru cevaplayarak ve gösterdikleri becerilerle başarılarını taçlandırdı.

"İlerisi için büyük umutlar besliyoruz"

Başkan Bülent Kanik, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın liderliğinde Akgedik'te spor ahlakıyla büyüyen yeni nesiller yetiştireceklerini vurgulayarak, "Akgedik Mahallemizdeki sporcularımızın sürekli gelişim göstermesinden memnunuz. İlk resmi turnuvamızda madalyalarımızı aldık ve ilerisi için büyük umutlar besliyoruz. Çocuklarımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyor, kuşak sınavının Türk sporuna katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.