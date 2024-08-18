Yaz tatilini sporla değerlendirmek ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen futbol kursları, çocuklara keyifli ve öğretici bir deneyim sundu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kursların büyük ilgi gördüğünü ve başarılı geçtiğini belirterek, “Yaz futbol okulumuz yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yeteneği tespit edilen çocuklar, elit performans gruplarımıza dahil olacak. Bizleri tercih eden tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. 2024-25 eğitim yılıyla birlikte kış okullarını açmayı planlıyoruz ve futbol okullarını yıl boyu sürdürmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Başkan Kanik, altyapıya yetenekli futbolcular kazandırmak için okullarda düzenli olarak yetenek taramaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.