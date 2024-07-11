Yunusemre Belediye Başkanı cönderliğinde Yunus Emre Kültür Parkı'nda düzenlenen toplantıda, Yunusemre Kent Konseyi hemşehri derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Toplantıya Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, ilgili müdürler ve birçok hemşehri derneği başkanı ve yöneticisi katıldı.

"Amacımız halkın çıkarlarını ön planda tutmak"

Başkan Semih Balaban, toplantıda yaptığı konuşmada, kent konseyinin sadece bir kurum olmadığını, aynı zamanda halkın sesi olacağını vurgulayarak, kentin sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Balaban, "Amacımız halkın çıkarlarını ön planda tutup, vatandaşımızın talep ve sorunlarını savunmak ve korumaktır. Kent konseyimiz aktif bir şekilde çalışacak ve kağıt üzerinde kalmayacak" dedi.

"Halkımızın sorunlarını çözmek için çalışacağız"

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ise yaptığı konuşmada, yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi gördüklerini belirterek, "Kent konseyimizin amacı, mahalle meclislerini oluşturarak sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Hemşehri derneklerimizin katkılarıyla Yunusemre'nin ruhunu birlikte inşa etmek istiyoruz. Halkımızla iç içe olup sorunlarını çözmek için çalışacağız" diye konuştu.

Toplantı, hemşehri derneklerinin katılımıyla kentin sosyal ve kültürel hayatına yapacakları katkıların değerlendirilmesi ve işbirliği noktalarının ele alınmasıyla devam etti. Kent Konseyi'nin mahalle meclisleriyle birlikte, Yunusemre'nin daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmalarına hız verdiği vurgulandı.