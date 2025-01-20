Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, son dönemde sahnelediği iki oyunla izleyicileri büyüledi. "İki Gözümün İstanbul'u" adlı ortaoyunu, seyircilerden tam not alırken, "Sevimli Müzisyenler Hiç Kişilik Orkestra" adlı eğlenceli tiyatro oyunu da minik izleyicilerle buluştu.

Eğlence ve eğitici mesajlar bir arada

Emrecan Pancar'ın özgün hikayesini yazdığı, Yonca Gezgin ve Sabri Sür’ün düzenlediği tiyatro oyunları, çocuklara "biz" duygusunun önemini anlatan güçlü mesajlar sundu. Ara tatilini anlamlı bir etkinlikle değerlendiren çocuklar, salonu doldurarak neşeli bir gösteri izledi. Oyunun sonunda, Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncuları izleyicileri selamladı ve uzun süre alkışlandı.

Aileler ve çocuklar için keyifli anlar

Oyun boyunca kahkahalar ve coşkulu alkışlar salondan yükseldi. Hem çocuklar hem de aileler, keyif dolu bir tiyatro deneyimi yaşadı. Bu renkli etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.