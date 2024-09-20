Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki bir otomobile çarpan araç takla attı. Sürücünün alkol seviyesinin yüksek olduğu belirlendi.

Kazanın ayrıntıları

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Uncubozköy Mahallesi Alparslan Türkeş Kavşağı'nda, S.G. tarafından kullanılan yabancı plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.G., ambulansta ayakta tedavi edildi ve taburcu oldu. Yapılan alkol muayenesinde, sürücünün 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü, kazayla ilgili işlemler için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.