Aşureler, SS İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kadın üyeleri tarafından odun ateşinde pişirildi. Muhtarlık binası önünde gerçekleşen etkinliğe, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Özge Arslan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanik ve yönetimi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Semiha Hasgör, Manisa Büyükşehir Muhtarlık Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Muhtarlar Derneği adına Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, Yunusemre Kent Konseyi'nden Suzan Cömert Özata, Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, Mesir Mahalle Muhtarı Semra Geçer, Akmescit Muhtarı Hayriye Karan ve Fatih Mahalle Muhtarı Tansel Satıcı katıldı.

Muhtar Zuhal Güneş, aşure hayrına katılan ve destek olan herkese teşekkür ederek, muhtar seçildiği ilk yıldan itibaren mahalle sakinlerinin yardımlarıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Güneş, aşure malzemelerinin de mahalle dayanışması ile alındığını açıkladı.