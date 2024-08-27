Yunusemre Belediyesi, ülkenin aydınlık geleceği olan genç nesilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanına ortak etmek için bir resim yarışması düzenledi. Yaz tatili boyunca belediyenin yaz okullarında eğitim alan 37 öğrenci, bu anlamlı bayramı tuvallere taşıdı.

Yarışma, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan’ın başkanlığında, Mustafa Pala, Hidayet Gültekin ve Orhan Peynirci’nin jüri üyeliğiyle gerçekleştirildi. Öğrenciler, ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki farklı kategoride yarıştı. Her iki kategoride de ilk üçe giren ve mansiyon ödülü kazanan toplam sekiz öğrenci ödüle layık görüldü.

Ödül töreni 29 Ağustos’ta

Dereceye giren öğrencilerin eserleri, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 11.00’de Yunusemre Belediyesi’nde düzenlenecek bir resim sergisiyle halka sunulacak. Sergi açılış töreninde, kazanan öğrencilere ödülleri takdim edilecek.