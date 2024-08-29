Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu resim yarışması, yaz ayları boyunca eğitim alan ilk ve ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi. Hanım Lokalleri ve Meslek Edindirme Kursları bünyesinde gerçekleşen yarışmaya 37 öğrenci katıldı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan başkanlığındaki jüri, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen bu yarışmada, öğrencilerin Zafer Bayramı coşkusunu resmetmesi amaçlandı. Kapalı oylama ile yapılan değerlendirme sonucunda, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde toplam sekiz öğrenci ödül almaya hak kazandı. Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen ödül töreninde, öğrencilere madalya, hediye seti ve Belediye Başkanı Semih Balaban'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mektubu takdim edildi.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde birinci Buğlem Köker, ikinci Elif Sare Bulut, üçüncü Melek Kaplan, mansiyon ödülünü ise Furkan Efe Saltık kazandı. İlkokul kategorisinde ise birinci İbrahim Ömer Coşkun, ikinci Eslem Emirtekin, üçüncü Elif Bahar Sesli olurken, mansiyon ödülünü Alya Mina Özkefal kazandı. Tüm eserler, Yunusemre Belediyesi giriş katında 8 Eylül'e kadar sergilenecek.