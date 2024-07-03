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Şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "silahlı kanunlara muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Polis, havaya ateş açtıkları tespit edilen C.D. (20), A.B. (20) ve İ.A'yı (17) yakaladı.

Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada havaya ateş açtıkları görüntüleri paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

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