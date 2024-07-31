Yunusemre Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan istihdam ofisi sayesinde işverenlerle işçileri bir araya getiriyor. Birebir ve grup görüşmeleriyle gerçekleşen toplantılar, üretkenliği artırarak Yunusemre'ye büyük katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Semih Balaban'ın açıklamaları

Üretimi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarını önemsiyor ve çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk günden bu yana halkımızın bizden en önemli isteklerinin başında iş geliyordu.”