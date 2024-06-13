Lalapaşa Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen Basın Toplantısına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Lalapaşa Mahallesi Muhtarı Kader Koçak, CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevinç Çevik, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, “Meclisi burada muhtarlarımız ile beraber oluşturup, birlikte yöneteceğiz. Mahalle meclisleri muhtarlarımızın bir alternatifleri değil, mahalleleri duyarlı hale getirmenin bir örgütlenme biçimidir” dedi.