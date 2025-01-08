Yunusemre'de Ocak Ayı Ilk Meclis Toplantısı Yapıldı

Yunusemre Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban, 2025 yılının başlangıcında topluma barış ve huzur getirmesini temenni ederken, yeni yılda da ilçeye birlik, beraberlik ve uyum içinde hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İki kütüphanede isim değişikliği

Toplantıda, Kaynak Mahallesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nin ismi, Uğur Mumcu Millet Kütüphanesi olarak değiştirilme kararı alındı. Bu isim değişikliği, usta gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmayı amaçlıyor. Ayrıca, Millet Çarşısı içerisinde hizmet veren Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi Kütüphanesi'nin ismi de değiştirilerek Neşe Gülersoy Kütüphanesi olarak güncellendi. Neşe Gülersoy, yerel bir eğitimci ve toplum lideri olarak biliniyor.

Meclis kararları ve projeler

Belediye meclisi, ilçede yapılacak yeni projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, ilçenin çeşitli bölgelerindeki altyapı ve çevre düzenlemelerine yönelik planlar da masaya yatırıldı.

Toplum ve belediye işbirliği

Başkan Balaban, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak adına sosyal ve kültürel projelere de ağırlık vereceklerini belirtti.