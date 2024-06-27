Yunusemre Belediyespor'un düzenlediği yaz spor okulları kapsamında yüzme kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri'nde başladı. 7-14 yaş arası çocukların yoğun ilgi gösterdiği kursların açılışı büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

En popüler kurs yüzme oldu

Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yaz boyunca çocukların keyifli ve eğlenceli zaman geçireceğini belirtti. Yüzmenin kurslar arasında en popüler branş olduğunu vurgulayan Kanik, havuzların ilk günden itibaren dolup taştığını ifade etti ve gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Eylül ayına kadar sürecek

Kursların uzman eğitmenler eşliğinde eylül ayına kadar süreceğini açıklayan Kanik, Muradiye'deki kursların salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, Necmi Temizel Tesisleri'ndeki kursların ise salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, kış aylarında da kursların devam edeceğini planladıklarını ekledi.

Kanik, desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür ederken, tüm çocuklara başarılı bir kurs dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.