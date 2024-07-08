Yunusemre’den ‘Her Kadın Güzeldir’ Projesi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın öncülüğünde başlatılan ‘Her Kadın Güzeldir’ Projesi, ilçedeki kadınlara kuaför hizmeti sağlıyor. Projenin ilk durağı Bağyolu ve Gülbahçe Mahallesi oldu.

Kadınlara destek

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik özel bir proje ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın öncülüğünde başlatılan ‘Her Kadın Güzeldir’ Projesi ile Bağyolu ve Gülbahçe Mahallesi'nde kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti sunuldu. Bu hizmetin amacı, kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak ve onlara destek olmaktır.

Belediyeden büyük destek

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, projenin ilk gününde yaptığı açıklamada, “Yunusemre halkına hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. STK temsilcilerimizle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini yakından dinleyeceğiz. İlk gün söylediğimiz gibi halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadınların memnuniyeti

Bağyolu ve Gülbahçe Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, bu çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Yunusemre Belediyesi’ne, Başkan Balaban’a ve eşi Serap Balaban’a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen bu proje, her hafta cuma günleri ilçenin belirli mahallelerinde devam edecek.

Her hafta yeni mahallelerde

Her hafta belirlenen mahallelerde sunulacak kuaför hizmeti, ilçedeki birçok kadının hayatına dokunmayı hedefliyor. Projenin sosyal etkisinin büyük olacağını belirten Serap Balaban, kadınların kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.