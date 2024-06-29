Yunusemre Belediyesi’nin başlattığı ve birçok ilçe belediyesine örnek olmaya başlayan temizlik seferberliği bu hafta sonu Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ile devam etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mahalle Muhtarı Musa Sezer, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, çevre gönüllüleri ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte 4 ton çöp toplandı. Bu etkinliğin devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çevre temizliği konusunda bir bilinç, farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.



Yaklaşık 3 saat boyunca katılanlarla beraber çöp toplayan Başkan Balaban etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyamızın bu haftaki durağı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, muhtarlarımız, gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla birlikte 3 saat çevreyi temizledik. 4 tondan fazla çöp topladık. Amacımız çöp toplamaktan çok çevreye, doğaya çöp atmama bilincini oluşturmak. Buradan tüm mahalleli yurttaşlarıma da sesleniyorum. Mahallelerine çöp atmasınlar, sahip çıksınlar. Bu konuda bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca her hafta gerçekleştirdiğimiz temizlik etkinliğimizin başka ilçe belediyelerine de örnek olmasından dolayı büyük memnuniyet duydum. İnanıyorum Yunusemre'den başlattığımız bu bilinç Türkiye geneline yayılacak” dedi.



Çevre temizliği etkinliği sonrası Başkan Balaban beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte mahallede ziyaretinde bulundu. Ziyarette mahalle sakinleriyle tek tek tokalaşan Başkan Balaban, taleplerini yerinde dinledi. Başkan Balaban'a mahalle ziyaretinde muhtar Musa Sezer eşlik etti. Mahallenin sorunlarını bildiklerini çözüm için de çalıştıklarını kaydeden Başkan Balaban yaptığı konuşmada, “Mahallenin sıkıntılarının farkındayız. Sorunları biliyoruz. Bunların büyük kısmı bizim yetki alanımızın dışında. Ancak geçen hafta da oluşturduğumuz heyet ile birlikte Ankara’da CHP ve AK Parti milletvekilleri ile Genel Başkanımız Özgür Özel’i ziyaret ederek dosyalarımızı sunduk. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Onlar da sorunun çözümü için ilgili bakanlıklarla görüşerek ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Oradan mutlu bir şekilde ayrıldık. Milletvekillerimiz ben ve muhtarım bu işin takipçisi olacağız” dedi.





Kent Orkestrası'ndan konser



Taleplerin konuşulduğu ziyaretin ardından Yunusemre Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kent Orkestrası mahalle sakinlerine konser verdi. Çay eşliğinde seslendirilen müzikleri dinleyen vatandaşlar Kent Orkestrası'nın kimi zaman mahallelerinde mini konserler vermesi talebinde bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, önümüzdeki haftalarda Kent Orkestrası'nın kentin birçok mahallesinde mini konserler ile vatandaşla buluşacağının sözünü verdi.