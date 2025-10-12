Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube’nin 13. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ni ihaleye çıkarmasına sert tepki gösterdi.

Yurdakul, İzBB Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, “Bağlı olduğunuz siyasi parti özelleştirmeye karşı olduğunu söylüyor, ama siz belediyenin elindeki tesisi satıyorsunuz. Biz özelleştirmenin her türlüsüne karşıyız” dedi.

“Biz özelleştirmenin her türlüsüne karşıyız”

Konuşmasında, İZSU tesisinin ihaleye çıkarılmasının “kamu hizmetinin ticarileştirilmesi” anlamına geldiğini vurgulayan Yurdakul şunları söyledi:

“Bağlı olduğunuz siyasi parti özelleştirmeye karşı olduğunu söylüyor ama siz sanki belediyenin işçisi, mühendisi yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bunca yıldır orada çalışan emekçiler var. Buna rağmen orayı satıyorsunuz. Biz özelleştirmenin her türlüsüne karşıyız.”

“O dönem yaşananlar ortada”

Yurdakul, İzBB’de geçtiğimiz aylarda yaşanan işten çıkarmalara da değinerek, “Hata düzeltildi ama o dönem yaşananlar ortada. Belediye Başkanı bizi suçladı, ‘Benim bilgim yokken imzalanmış’ dedi. Biz işçilerin hakkını savunduk, savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var”

Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay ise genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, “Mücadelemiz yalnızca maaş için değil, adalet ve onur mücadelesidir. Emekçilere yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var” dedi.

Genel kurulun yapıldığı Aqua Marin Düğün Salonu, “Yaşasın işçilerin birliği”, “Kıdem tazminatına dokunan yanar” ve “Şirket işçisi değil belediye emekçileriyiz” pankartlarıyla donatıldı.

“Mücadele edeceğiz”

Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak da genel kurulda yaptığı konuşmada direnişteki işçilere selam gönderdi:

“306 gündür toplu iş sözleşmesi için direnen Temel Conta işçileri, 245 gündür sendikal haklarını savunan Digel işçileri ve TPI’da kapının önüne konulan 2 bin 900 arkadaşımızın mücadelesini selamlıyorum. Yılmayacağız, mücadele edeceğiz.”

Tek listeyle seçime gidildi

Genel kurulda yapılan seçimde mevcut başkan Savaş Atalay güven tazeledi. Yeni yönetim kurulunda Turan Dündar, İsmail Sarıboğa, Musa Kayacı ve Mahir Hüseyin Kalkan yer aldı.