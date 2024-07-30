Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava hâkimken, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık geçecek. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.
- Edirne: 31°C, sağanak
- İstanbul: 30°C, sağanak
- Kırklareli: 28°C, sağanak
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.
- Denizli: 39°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 38°C, az bulutlu
- Manisa: 38°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
- Adana: 36°C, açık, yerel sağanak
- Antalya: 39°C, az bulutlu
- Hatay: 34°C, az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 32°C, az bulutlu
- Çankırı: 34°C, az bulutlu
- Eskişehir: 31°C, az bulutlu
BATI KARADENİZ
- BOLU: 28°C
- DÜZCE: 31°C
- SİNOP: 29°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- AMASYA: 32°C
- ARTVİN: 27°C
- SAMSUN: 31°C
DOĞU ANADOLU
- ERZURUM: 28°C
- KARS: 26°C
- MALATYA: 37°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- DİYARBAKIR: 41°C
- GAZİANTEP: 39°C
- SİİRT: 38°C