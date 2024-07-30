Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava hâkimken, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık geçecek. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.

Edirne: 31°C, sağanak

31°C, sağanak İstanbul: 30°C, sağanak

30°C, sağanak Kırklareli: 28°C, sağanak

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.

Denizli: 39°C, parçalı ve az bulutlu

39°C, parçalı ve az bulutlu İzmir: 38°C, az bulutlu

38°C, az bulutlu Manisa: 38°C, parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 36°C, açık, yerel sağanak

36°C, açık, yerel sağanak Antalya: 39°C, az bulutlu

39°C, az bulutlu Hatay: 34°C, az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 32°C, az bulutlu

32°C, az bulutlu Çankırı: 34°C, az bulutlu

34°C, az bulutlu Eskişehir: 31°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU : 28°C

: 28°C DÜZCE : 31°C

: 31°C SİNOP: 29°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA : 32°C

: 32°C ARTVİN : 27°C

: 27°C SAMSUN: 31°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM : 28°C

: 28°C KARS : 26°C

: 26°C MALATYA: 37°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR : 41°C

: 41°C GAZİANTEP : 39°C

: 39°C SİİRT: 38°C