Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğle, geçmişte kullanılan yurt dışı çıkış harcı pulları tarihe karıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte harç ödemeleri artık dijital platformlardan yapılabilecek.

Ödemeler dijital ortamda yapılabilecek

Yurt dışına çıkış harcı, GİB’in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, ayrıca anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları ile PTT ve vergi dairelerinin veznelerinden kolayca ödenebilecek.

Makbuz göstermeye gerek kalmadı

Dijital yöntemlerle yapılan ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) otomatik olarak elektronik ortamda aktarılacak. Bu sayede vatandaşların çıkış noktalarında makbuz göstermesi gerekmeyecek.

Ödemeler sorgulanabilecek

Vatandaşlar, ödemelerinin EGM’ye aktarılıp aktarılmadığını Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edebilecek. “Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama” menüsünden ödeme durumu kolaylıkla görüntülenebilecek.

Makbuzla ödemeler de geçerli

Harç ödemeleri, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinde de makbuz karşılığında yapılabilecek. Ancak bu durumda çıkış noktalarındaki kontrollerde makbuzun yetkili personele gösterilmesi gerekecek.

Geçiş süreci 10 Ocak’ta sona eriyor

Pullu sistemle yapılan 500 TL’lik harç ödemeleri, yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra tüm ödemeler dijital sistem üzerinden gerçekleştirilecek.