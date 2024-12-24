Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı ödeme sistemlerinde köklü bir değişiklik yapıyor. Havalimanlarında harç pulu alarak ödeme dönemi sona eriyor. Vatandaşlar artık dijital ve fiziki kanallardan daha kolay bir şekilde yurt dışı çıkış harcını ödeyebilecek.

Harç nasıl ödenecek?

Yeni sistemle birlikte yurt dışı çıkış harcı şu yöntemlerle ödenebilecek:

Dijital Vergi Dairesi : dijital.gib.gov.tr

: dijital.gib.gov.tr GİB Mobil Uygulaması

Yetkili Bankaların Online İşlem Kanalları

PTT Şubeleri

Havalimanı ve Sınır Kapısı Kioskları

Vergi Daireleri

Harç ücretine %43,93 zam

Yeniden Değerleme Oranı’nın (%43,93) açıklanmasının ardından, yurt dışı çıkış harcı ücretine de zam yapıldı. 2024’te 500 TL olan harç bedeli, 2025’te 719,7 TL’ye yükseldi.

Yoğunluk azalacak

Dijitalleşme ile birlikte havalimanlarında yaşanan harç ödeme kaynaklı yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Yeni ödeme yöntemlerinin devreye girmesiyle vatandaşların daha hızlı ve kolay bir deneyim yaşayacağı belirtiliyor.