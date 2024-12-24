Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı ödeme sistemlerinde köklü bir değişiklik yapıyor. Havalimanlarında harç pulu alarak ödeme dönemi sona eriyor. Vatandaşlar artık dijital ve fiziki kanallardan daha kolay bir şekilde yurt dışı çıkış harcını ödeyebilecek.
Harç nasıl ödenecek?
Yeni sistemle birlikte yurt dışı çıkış harcı şu yöntemlerle ödenebilecek:
- Dijital Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr
- GİB Mobil Uygulaması
- Yetkili Bankaların Online İşlem Kanalları
- PTT Şubeleri
- Havalimanı ve Sınır Kapısı Kioskları
- Vergi Daireleri
Harç ücretine %43,93 zam
Yeniden Değerleme Oranı’nın (%43,93) açıklanmasının ardından, yurt dışı çıkış harcı ücretine de zam yapıldı. 2024’te 500 TL olan harç bedeli, 2025’te 719,7 TL’ye yükseldi.
Yoğunluk azalacak
Dijitalleşme ile birlikte havalimanlarında yaşanan harç ödeme kaynaklı yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Yeni ödeme yöntemlerinin devreye girmesiyle vatandaşların daha hızlı ve kolay bir deneyim yaşayacağı belirtiliyor.