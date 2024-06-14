Hükümet, yurt dışı çıkış harcına büyük bir zam yapmayı planlıyor. Şu anda 150 TL olan harç, bayram sonrasında 1000 ile 1750 TL arasında yeniden belirlenebilir. Bloomberg'in haberine göre, yeni düzenlemeyle harcın 150 TL'den 1500 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

Harçlardan 427 milyon lira gelir elde edildi

Bu artış, mevcut harcın %566 ila %1066 oranında bir yükseliş anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, zam hazırlıklarının doğru olduğunu ancak net rakamın henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 arasında 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapılırken, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 427 milyon lira gelir elde edildiği belirtiliyor. Bu harçların bir kısmı TOKİ'ye aktarılmakta.