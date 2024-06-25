BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Temmuz ayı başında Meclis’e gelmesi öngörülen yeni vergi paketinde yer alan yurtdışı çıkış harcı için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı sunumda “3 bin lira olarak belirlenmesi ve harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması” önerisi yer almıştı gelen tepkiler üzerine bu rakam bin 500 olarak güncellendi. Peki bu durum vatandaşa nasıl yansıyacak?

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç yurt dışı çıkış harçlarında yapılacak olan artışı değerlendirdi.

Başkan Meriç bu karar uygulanırsa Türk vatandaşının ikinci sınıf konumuna düşeceğini belirterek, “Yurt dışı çıkış harcı diye bir şey olmamalı. Seyahat özgürlüğü kapsamında vatandaşlar yurt dışına çıkabilmelidir. Türkiye’de yurt dışı harcı daha farklı algılanıyor. Yurt dışı çıkış harcını kendi vatandaşından alan birkaç ülke daha var. Türkiye’de zaten insanlar yurt dışına çıkarken çok ciddi bir vize sıkıntısı yaşıyor. Bir vize için hayatınızdaki bütün sırları başkalarına teslim etmiş oluyorsunuz. Maddi ve manevi her türlü bilgiyi karşı tarafa aktarmış oluyorsunuz. Bu da yetmiyor günün sonunda ret yiyorsunuz ve verdiğiniz para da çöpe gidiyor veya beklediğiniz süre olmuyor. Bunlar varken bir de kendi ülkenizde ikinci sınıf vatandaş gibi harç yatırmak komik oluyor” dedi.

Meriç, rakiplerine göre acentelerin maliyetlerinin arttığının da altını çizerek, “Yurt dışında tatil yapan müşteri ile yurt içinde tatil yapan müşteri birebir aynı değil. Ticaret yapan bir acentecinin durumunu ele alalım siz ticaret yapmak istiyorsunuz ben acente olarak ürünümü satmak istiyorum. Bunu pazarlamak için yurt dışında belli masraflar yapıyoruz. Acentelerle buluşmalar, uçak paraları, fuarlara katılım gibi. Bunlara ciddi yatırımlar yapılıyor ama bunun yanında ticaret yapan bir insan olarak bile vize problemi yaşıyorum. Rakiplerime göre maliyetim artıyor üstüne üstlük harç parası yatırmak hiç etik değil. Umarım bu karar hükümetimiz tarafından geri alınır. Türkiye bir turizm ülkesi. Elbette ki para kazanacağız vergilendirilecek ama yurt dışına çıkış harcı dediğimiz olayın sadece Türk vatandaşına endekslenmiş olması oldukça üzücü” diye konuştu.

Sektöre yazık oluyor

Başkan Meriç geçtiğimiz dönemlerde yurt dışı paketlerinin taksitlendirilmesinin de sıfırlandığını söyleyerek, “Geçen sene lüks tüketim adı altında yurt dışı paketlerinin taksitlendirilmesini sıfırladılar. Evet doğru bir karar ama baktığınızda sadece bu durum yurt dışına çıkışta uygulandı. Lüks tüketime giren her türlü konuda taksitlendirme varken yurt dışına çıkış paketlerinde yok. Genelde zaten vatandaşın yurt dışına çıkmasına bir engel oluşturuluyor. Eğer bu kurallar sadece turizm için geçerliyse sektöre yazık oluyor” ifadelerine yer verdi.



Hedeflerimize ilerleyemeyiz

Başkan Kıvanç Meriç, Türkiye Cumhuriyeti’nin turizm konusunda dünyada ilk beşte olduğunu da vurgulayarak, “Vergilendirmeler tabiî ki olacak çünkü biz gelirimizi artırmak zorundayız. Müşteri bakımından ilk beşteyiz ama gelir açısından kişi başı ortalamada ilk 10’da bile değiliz. Tüm bu uygulamalarla bizler gelirimizi artıramayız. Siz acenteleri engellerseniz, maliyetleri yükseltirseniz, vizelerde ticari olarak sorun yaşanmasına engel olmazsanız hedeflerimize ilerleyemeyiz” sözlerine yer verdi.