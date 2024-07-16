AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Bu artış, yurt dışı çıkış harcında yüzde 233 zam anlamına geliyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kapsamlı vergi reform paketi kapsamında yurt dışı çıkış harcının artırıldığını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı, 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

Kanun teklifinin detayları

Yeni Harç Miktarı: Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

Artış Oranı: Bu düzenleme ile yurt dışı çıkış harcında yüzde 233 zam yapılmış oldu.

Güler’in Açıklamaları: Güler, yurt dışı çıkış harcının yeniden değerleme oranına göre artırılacağını belirtti.

Makul Düzenleme: Medyada yer alan 1500 TL'lik yurt dışı çıkış harcı iddialarına karşılık, Güler bu rakamın makul seviyede tutulduğunu ifade etti.

Ekonomik ve sosyal etkiler

Yurt dışı çıkış harcındaki bu artış, özellikle sık sık yurt dışına seyahat eden vatandaşlar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Bu düzenleme, devlet bütçesine ek gelir sağlamayı amaçlıyor.

Kapsamlı vergi reform paketi

Güler, vergi reform paketinin ayrıntılarını da açıkladı. Vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadelenin hedeflendiği paket, çeşitli düzenlemeleri içeriyor.