Yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak güncellenirken, bu harçtan muaf olacak kesimler de açıklandı. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış pulundan kimlerin muaf tutulacağını duyurdu.

Yurt dışı çıkış harcı muafiyetleri

Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Bu artışla birlikte, bazı kişilere yönelik muafiyetler de belirlendi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış pulundan kimlerin muaf tutulacağını açıkladı. Buna göre, yurt dışına çıkış yapacak kişiler arasında aşağıdaki kesimler harçtan muaf tutulacak:

Yurt dışında oturma izni bulunanlar: Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, yurt dışı çıkış harcından muaf olacak.

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, yurt dışı çıkış harcından muaf olacak. 7 yaşını doldurmamış olanlar: 7 yaşın altındaki çocuklar, yurt dışı çıkış harcını ödemeyecek.

7 yaşın altındaki çocuklar, yurt dışı çıkış harcını ödemeyecek. Pasavan uygulaması kapsamında olanlar: Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, pasaportsuz olarak sınır ülkelere geçiş yapabilmeleri için yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek.

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, pasaportsuz olarak sınır ülkelere geçiş yapabilmeleri için yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek. KKTC’ye kimlik belgesiyle çıkanlar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkanlar da bu harçtan muaf tutulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkanlar da bu harçtan muaf tutulacak. Ticari amaçlı sefer yapan araç mürettebatı: Kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

Mücbir sebep ve vergi düzenlemeleri

Muş, deprem sonrası ilan edilen mücbir sebep durumuna ilişkin olarak da bilgilendirmede bulundu. Mücbir sebep süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceğini belirten Muş, uzatma kararının şu an hükümetin gündeminde olmadığını söyledi. Ayrıca, asgari kurumlar vergisi oranlarının güncellenmesi ve uluslararası şirketlerden alınacak vergilerle ilgili yeni düzenlemeler de yapıldı. Bu kapsamda, yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10, uluslararası şirketlerden Türkiye’den elde edilen karlardan ise yüzde 15 vergi alınacak.

Usulsüzlük cezaları ve tahsilatlar

Bu yılın ilk altı ayında, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kapsamında 6,2 milyar TL ceza kesildiği belirtildi. Bu tutarın 1,7 milyar TL’si itiraz edilmeden tahakkuk ederken, 468 milyon TL'si de aynı dönemde tahsil edildi. Muş, genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının toplam tutarının 1 milyar 217 milyon TL olduğunu açıkladı.